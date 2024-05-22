Свыше 700 километров минерализованных полос обустроили в подмосковных лесах

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, минерализованные полосы обустраивают специалисты «Центрлесхоза». Они опахивают трактором хвойные лесосеки, территорию вдоль дорог, а также вокруг молодняков и лесных культур шириной 1,4 метра.

«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня. Они позволяют не допустить распространение возгорания на большие площади, не дают перейти огню на лесной фонд с полей или земель иных категорий. Специалисты Комлесхоза в этом году уже создали 725,16 километра минполос — это 41,6% от годового плана», — рассказал председатель ведомства Евгений Агулов.

В Комлесхозе добавили, что работы полностью выполнили в Талдомском лесничестве, еще в шести план выполнили более чем на 50%.

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