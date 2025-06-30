Свыше 700 человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье в выходные

В минувшую субботу в Центрах амбулаторной онкологической помощи жители могли бесплатно пройти скрининг. Этой возможностью воспользовались 788 человек, у 23 из них выявили отклонения и направили на дополнительное обследование.

Как рассказали в региональном Минздраве, в ходе онкоскрининга женщины проходили консультацию с онкологами, делали маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам был доступен ПСА-тест на рак простаты. Все желающие также могли пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких.

«Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи проходят в регионе регулярно. Важно, что пройти онкоскрининг можно абсолютно бесплатно. В этом году онкоскрининг в таких центрах прошли более шести тысяч жителей», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Узнать больше о работе онкологической службы можно по ссылке.