Свыше 70 занятий по электробезопасности проведут в школах Подмосковья весной

Сотрудники «Мособлэнерго» с 3 марта по 25 апреля проведут более 70 занятий по электробезопасности для школьников в Подмосковье. Мероприятия посетят около 1,5 тысячи учеников четвертых-седьмых классов.

В начале марта занятия провели в лицее № 4 и средней общеобразовательной школе № 3 в Чехове, средней общеобразовательной школе № 11 Сергиева Посада и средней школе № 2 в Мытищах.

Ученикам рассказали об основных правилах электробезопасности, показали презентации, объяснили, как читать предупреждающие знаки. Школьники задавали вопросы и выполняли задания, которые давали им специалисты.

Сотрудники «Мособлэнерго» регулярно проводят открытые уроки электробезопасности с 2013 года.