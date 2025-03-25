Свыше 70 занятий по электробезопасности проведут в школах Подмосковья весной

Сотрудники «Мособлэнерго» с 3 марта по 25 апреля проведут более 70 занятий по электробезопасности для школьников в Подмосковье. Мероприятия посетят около 1,5 тысячи учеников четвертых-седьмых классов.
В начале марта занятия провели в лицее № 4 и средней общеобразовательной школе № 3 в Чехове, средней общеобразовательной школе № 11 Сергиева Посада и средней школе № 2 в Мытищах.
Ученикам рассказали об основных правилах электробезопасности, показали презентации, объяснили, как читать предупреждающие знаки. Школьники задавали вопросы и выполняли задания, которые давали им специалисты.
Сотрудники «Мособлэнерго» регулярно проводят открытые уроки электробезопасности с 2013 года.
Парламент Армении принял закон о намерении вступить в Евросоюз
В Рязанском районе Москвы инвестор возводит бизнес-центр
Перестрелку в ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном сняли на видео
Подмосковные строители отремонтируют школу в Новоазовске
Новый российский посол Александр Дарчиев вылетит в США 26 марта
Российские военные ударили по цехам с военной техникой ВСУ в Кривом Роге
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте