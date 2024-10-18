Более 70 участковых терапевтов Ленинского округа отметили профессиональный праздник

В России 17 октября праздновался День участкового терапевта. Свой профессиональный праздник отметили и врачи Ленинского городского округа.

Специальность участкового терапевта является одной из самых востребованных. В округе реализуются различные меры поддержки, целью которых является привлечение и сохранение квалифицированных медиков. Среди них программы «Приведи друга» и «Земский доктор», а также компенсация за аренду жилья. В рамках губернаторской программы «Социальная ипотека» уже пять терапевтов Ленинского округа стали обладателями собственных квартир.

В поликлиниках и амбулаториях муниципалитета трудятся 72 специалиста. С профессиональным праздником их поздравил главный врач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев. Он отметил, что в системе первичной медицинской помощи терапевт является ключевой фигурой.

«Широкий спектр состояний пациентов, с которыми сталкивается участковый врач, предполагает постоянное совершенствование знаний в области методов лечения, диагностики и фармакологии», — подчеркнул Бутаев.

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