Свыше 70 тысяч цветов высадили в Химках к лету

Более 70 тысяч цветов 60 разных видов украсили клумбы Химок в преддверии лета. Парки и скверы украсили узоры из бегоний, петуний, календулы, тюльпанов, пеларгоний, гиацинтов, космей, бальзаминов, вьюнков и настурций.

Цветочные композиции состоят из разных элементов, например, вазонов геометрических форм и декоративных деталей. Дизайн клумб рассчитан так, чтобы цветение одних бутонов сменялось другими. Так цветочный узор будет актуален до самой осени.

«Растения во всесезонную клумбу высаживают по группам так, чтобы виды одного времени цветения находились в разных частях периметра. Таким образом, создается полноценная картина с равномерным покрытием. Для таких клумб мы приобретаем сорта с длительным периодом цветения», — отметила начальник участка озеленения «Объединенное городское хозяйство» Лилия Куркина.

Отметим, что специалисты также высадили свыше трех тысяч деревьев и 11,5 тысячи кустарников. В следующем сезоне округ украсят 82 тысячи тюльпанов.

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