Почтовое отделение в ТЦ Химок оказало более 70 тысяч услуг за год

Отделение «Почты России» в торгово-развлекательном центре «Мега» в Химках открылось год назад и стало первым пунктом почтовой связи в России, действующим в подобном месте. Всего за год его сотрудники совершили свыше 70 тысяч почтовых операций.

Специалисты помогают жителям отправлять и получать посылки, оплачивать счета и налоги, совершать денежные переводы и многое другое. Отделение также оборудовано стеллажами с продуктами и бытовыми товарами. Сотрудники обрабатывают более 200 запросов только за один рабочий день.

«С открытием отделения „Почты России“ людям стало удобно планировать свои дела. Они могут приехать в торговый центр за покупками и заодно зайти на почту по своим личным делам, отправить письмо или получить посылку», — поделился начальник отделения почтовой связи Алексей Орешин.

Отделение открыто каждый день и работает без перерывов с 10:00 до 21:00 по будням и с 11:00 до 19:00 в выходные дни. Пункт оснащен специальным оборудованием для маломобильных граждан.

Отметим, что всего в округе действуют 18 пунктов «Почты России». Почтовые отделения остаются популярным способом связи у местных жителей.

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