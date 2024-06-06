Свыше 70 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Подмосковья

Для школьников Подмосковья доступен отдых в летних лагерях дневного пребывания. В комитете Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике отметили, что в этом году в лагерях отдохнут свыше 70 тысяч детей.

«Каждый год родители учащихся, особенно начальной школы, сталкиваются с проблемой: куда в летние каникулы определить детей. Не у всех, к сожалению, могут прийти на помощь бабушки и дедушки», — прокомментировала председатель комитета Линара Самединова.

В регионе на базе школ будут работать более 900 лагерей. Планируется, что они будут принимать ребят в три смены: с 10 июня по 9 июля, с 15 июля по 12 августа и с 1 по 29 августа.

«Отмечу, что 620 лагерей будут работать по выбранному профилю — больше всего, 164 из них, по направлению „Орлята России“, 84 — по направлению БДД, 83 — со спортивным уклоном и 71 — по направлению Российского движения детей и молодежи „Движение первых“», — заключила Самединова.

Заниматься детьми в этот период будут свыше 13 тысяч работников сферы организации отдыха и оздоровления.

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