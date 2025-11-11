Свыше 70 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

С начала года жители Подмосковья сдали более 70 тонн донорской крови. Это на пять тонн больше, чем за такой же период прошлого года.

Жители Подмосковья могут стать донорами в областном центре крови и его филиалах, а также в отделениях переливания и в ходе выездных акций. Для этого нужно быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний.

«С начала этого года благодаря донорам в Подмосковье было заготовлено свыше 70 тонн крови, что на пять тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Донорскую кровь и ее компоненты используют для спасения пострадавших в ДТП, а также для лечения пациентов с серьезными травмами, ожогами и онкологическими заболеваниями.

Центр крови работает ежедневно с 08:00 до 14:00. Предварительная запись не нужна.

Полный список учреждений доступен по ссылке.