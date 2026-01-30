Свыше 70 спецмашин задействовали в уборке снега в Лобне

В Подмосковье несколько дней подряд не прекращался снегопад. Все это время коммунальные службы расчищали тротуары и автомобильные дороги. Работы сейчас продолжаются в Лобне.

С раннего утра во дворах и на улицах округа трудятся около 300 рабочих. Кроме того, в уборке задействовали 73 единицы специализированной техники.

Дворники расчищают пути к автобусным остановкам, школам, детским садам и поликлиникам, а также убирают снег с пешеходных переходов.

На узких улицах и проездах задействуют малогабаритные погрузчики. Дорожки обрабатывают противогололедными материалами, чтобы люди могли безопасно передвигаться.

График уборки разрабатывают с учетом погодных условий и обращений местных жителей.