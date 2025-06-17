Свыше 70 школьников освоят навыки оказания помощи в палаточном лагере «Литвиново»

В оздоровительном комплексе «Литвиново» в Наро-Фоминском округе открылся палаточный лагерь. За время смены дети освоят ключевые навыки выживания и оказания первой помощи.

В шатрах царит минимализм, однако есть все необходимое.

«Все палатки у нас оснащены кроватями, конечно, постельными принадлежностями, ящиками для вещей», — пояснил руководитель филиала оздоровительного комплекса «Литвиново» Евгений Черников.

По его словам, там установлены огнетушители и другое необходимое для безопасности оборудование.

«Опыт у нас этот не первый, в прошлом году мы провели две смены совместно с Министерством социального развития Московской области. В этом году уже запланированы четыре смены», — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону Артем Иваницкий.

В течение двух недель 70 школьников, среди которых 32 девочки, пройдут полный курс «Юный спасатель». Кроме того, их ждут занятия на скалодроме, маршруты выживания, пожарная эстафета и заплывы в бассейне.

Проект реализуют по трехстороннему соглашению между Министерством социального развития Подмосковья, Главным управлением МЧС России по региону и Главным управлением гражданской защиты Московской области.

Параллельно в комплексе «Литвиново» проходит вторая оздоровительная смена с пятиразовым питанием и развлекательной программой. Ежегодно здесь отдыхают свыше трех тысяч детей участников специальной операции.