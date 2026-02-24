Свыше 70 предприятий малого и среднего бизнеса Подмосковья наладили выпуск БПЛА

Сектор разработки и производства беспилотных авиационных систем в России демонстрирует устойчивый рост за счет малого и среднего предпринимательства. Всего в стране работают 793 такие компании, в том числе 71 — в Подмосковье.

За минувшие три года количество производителей таких систем в секторах малого и среднего бизнеса увеличилось более чем вдвое.

«А последние два года темпы прироста МСП в этом сегменте находятся на уровне 15%, что является высоким показателем. Это логичная реакция на запрос рынка. Сейчас беспилотники крайне востребованы как на передовой, так и для решения задач „на гражданке“ — мониторинга протяженных промышленных объектов, лесных пожаров, для поиска людей», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В форме юридических лиц созданы 85% субъектов МСП в сфере производства беспилотников. Такая структура нетипична для сектора малого и среднего предпринимательства, где почти 70% компаний работают как ИП.

Такая особенность связана с требованиями к организациям, претендующим на получение специальных мер поддержки.

Порядка 3,6 тысяч предприятий, где выпуск беспилотных систем не является основным видом деятельности, задействованы в создании отдельных узлов и компонентов. Речь идет о производителях навигационных систем, приборостроительных компаниях и предприятиях, выпускающих комплектующие.