Свыше 70 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

«Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров», — напомнили в ведомстве.
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