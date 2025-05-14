Свыше 70 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Фото: Участок на торгах в г. о.Серпухов / Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

За неделю в Подмосковье выставили на торги свыше 70 объектов недвижимости. Это земельные участки и помещения на продажу и в аренду.

Всего за неделю на торги в Подмосковье выставили 68 земельных участков, два нежилых помещения и два здания.

Так, в деревне Прудно можно приобрести 10 соток для строительства дома. Начальная стоимость участка составила 932 тысячи рублей.

Ознакомиться со всеми лотами можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

«Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров», — напомнили в ведомстве.