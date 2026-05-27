Сегодня 15:43 Свыше 70 муниципальных и региональных дорог отремонтируют в Истре в этом году 0 0 0 Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Подмосковье

Подмосковье

Истра

Дороги

Ремонтные работы

В муниципальном округе Истра в рамках ремонтного сезона 2026 года обновят свыше 35 километров дорожного покрытия. Работы затронут 74 муниципальные и региональные дороги.

Часть объектов приведут в порядок по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты «Мосавтодора» отремонтируют семь участков региональной сети общей протяженностью 16,6 километра. Помимо замены покрытия, на ряде дорог укрепят обочины и нанесут новую разметку. «В этом году в Истре в ходе текущего ремонта отремонтируют на 10 дорог больше, чем в прошлом году. Покрытие обновят, как в черте городов Истры и Дедовска, так и в малых населенных пунктах, что позволит обеспечить комфортное передвижение порядка 120 тысяч жителей округа к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На региональных трассах по нацпроекту уже завершили ремонт двух участков — возле деревни Давыдовское на подъезде к Новорижскому шоссе, а также дороги от станции Холщевики до Волоколамского шоссе.

Сейчас обновляют почти два километра покрытия на Волоколамском шоссе рядом с селом Лужки. В дальнейшем работы продолжатся на подъездах к Новорижскому шоссе от деревни Новодарьино и остановки «Бутырские хутора», а также на дороге между деревней Бужарово и СНТ «Фрунзенец». Крупнейшим объектом сезона станет участок Волоколамского шоссе в деревне Ленино и поселке Снегири, где заменят более 8,4 километра покрытия. Обновленная трасса обеспечит удобный проезд к ЦКАД, железнодорожным станциям, социальным объектам, спортивной инфраструктуре и культурно-историческим достопримечательностям, включая Ленино-Снегиревский военно-исторический музей.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На муниципальной сети ремонт уже завершили на 16 дорогах из 67 запланированных. Общая протяженность обновленных участков составила 3,5 километра.

В Дедовске новое покрытие уложили на семи улицах, обеспечив более комфортный подъезд к школам, больнице, станциям Дедовск и Миитовская, а также общественным пространствам. Работы также выполнили в Истре, Павловской Слободе, деревнях Талицы, Вельяминово и Новинки. Сейчас специалисты продолжают ремонт еще шести муниципальных дорог общей протяженностью около 1,6 километра. В частности, работы проводят в поселке Кирпичного завода, деревне Жилкино, селе Павловская Слобода и деревне Кострово, где дороги ведут к школам, спортивным объектам, библиотекам, домам культуры и другим важным учреждениям.