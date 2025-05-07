Свыше 70 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
В Московской области с 28 апреля по 2 мая провели 75 земельно-имущественных аукционов. В торгах участвовали 168 претендентов.
На прошлой неделе на один лот в среднем приходилось 2,3 кандидата.
Победителем торгов становится тот, кто предложит наибольшую цену. Если в аукционе участвует всего один человек, он получает возможность приобрести лот за минимальную стоимость.
Подобрать подходящий участок для развития бизнеса или загородной жизни можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ.
Кроме того, актуальные лоты и прочую информацию регулярно публикуют в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области.
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