Свыше 70 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

С 26 по 30 января в Подмосковье прошли десятки торгов, в рамках которых можно было приобрести землю или имущество. За эти пять дней провели 73 аукциона, о чем сообщили в Комитете по конкурентной политике региона.

В борьбу за лоты вступили 135 участников. В среднем за каждый объект соревновались по два человека. Однако участок для ведения личного подсобного хозяйства в Воскресенске хотели получить сразу восемь претендентов.

Простое правило таких аукционов гласит: побеждает тот, кто в итоге предложит самую высокую цену. А если желающий окажется только один, он сможет купить объект по самой низкой цене.

Все актуальные лоты — и земельные участки, и недвижимость — собраны на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

