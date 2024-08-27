Свыше 70 гектаров леса очистили от сухостойных деревьев в Шатуре

Специалисты Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели санитарно-оздоровительные мероприятия на лесных участках общей площадью 101,422 гектаров в 2024 году. Наибольшая площадь пришлась на Семеновское участковое лесничество, где уборка неликвидной древесины проводилась на участке вблизи деревни Новосельцево, охватывающем 76 гектаров. Это составляет свыше 74% от запланированного объема работы по государственному заданию на 2024 год.

Под контролем лесной охраны Семеновского участкового лесничества подрядная организация ГАУ МО «Центрлесхоз» выполняла раскряжевку, сбор и укладку частей стволов деревьев и кустарников, найденных на земле. Эти материалы уложены в поленницы и оставлены на месте для естественного разложения.

Завершенные мероприятия улучшат санитарное состояние лесных насаждений и снизят риск распространения вредных организмов. Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями государственного задания.

По словам специалистов, такая значительная территория для уборки выделяется не часто из-за различных факторов, и в основном мероприятия проводят точечно. Но в Семеновском участковом лесничестве удалось очистить 76 гектаров леса от неликвидной древесины. Масштабы проведенных работ уже получили положительную оценку от жителей деревни Новосельцево в Шатурском округе.

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