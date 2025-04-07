Свыше 70 единиц техники задействовали в уборке дорог в Домодедове 7 апреля

За минувшие сутки в Московской области выпало свыше 60% месячной нормы осадков. Дорожные службы региона работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия непогоды.

Сейчас снег на дорогах округа Домодедово убирают 86 рабочих и 72 единицы техники. Во дворах трудятся 360 дворников, а также 26 машин.

Специалисты сначала расчищают дороги с интенсивным движением, а также подходы к социальным объектам и остановкам общественного транспорта.

Жителей Московской области предупредили, что в понедельник также ожидаются осадки, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Водителей, которые поменяли резину на летнюю, призвали воздержаться от поездок.