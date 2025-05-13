Свыше 70 детских горок отремонтировали в Подмосковье с начала апреля

С начала апреля в Подмосковье отремонтировали более 70 горок на детских площадках. Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору регулярно проверяют игровые зоны, выявляя и устраняя дефекты.
Особое внимание уделяют состоянию горок — ключевых конструкций, которые должны быть максимально надежными. Больше всего работ выполнили в Раменском, где привели в порядок 33 горки, в Люберцах отремонтировали 10, а в Одинцове — шесть.
«Детская игровая инфраструктура — одно из приоритетных направлений в надзорной деятельности Министерства. Безопасное игровое оборудование детских площадок — залог здоровья и комфорта маленьких жителей», — сказали в ведомстве.
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