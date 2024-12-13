Свыше 70 человек сдали экзамен на знание Конституции РФ в Химках

Экзамен на знание главного документа страны ко Дню Конституции Российской Федерации провели в школе «Лига первых» в Химках. Участие в нем приняли свыше 70 жителей округа.

Знания о Конституции России проверили активные жители, школьники и студенты, муниципальные депутаты, члены молодежных организаций и общественные деятели.

«Такие полезные экзамены, организованные не только для школьников, но и взрослых, расширяют кругозор, позволяют нам узнать еще больше. Знакомство с конституцией именно в таком формате — возможность получить новые знания», — отметил председатель совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Перед началом экзамена собравшихся ознакомили с историей главного документа страны, а также с основными правами и обязанностями граждан, закрепленными в нем. Создание современной Конституции России — дело рук тысячи авторов. Всего было предложено 40 проектов, и в 1993 году народ проголосовал за тот вариант, что знаком всем сегодня.