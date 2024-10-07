Свыше 70 человек проверили здоровье в День здоровой почки в больнице во Фрязине

День здоровой почти провели в Щелковской больнице во Фрязине. Свое здоровье проверили более 70 человек.

Прием вели урологи Владимир Орленко и Гига Гвазава, за день осмотрели более 70 человек, рассказали в региональном Минздраве. Большинство из них — женщины.

В ходе осмотра двух пациентов сразу госпитализировали. У одного из них выявили кисту размером восемь сантиметров, у второго — больше объем остаточной мочи.

Всех посетителей проконсультировали, осмотрели на УЗИ, им рассказали о профилактике заболеваний почек.

«Такое мероприятие мы проводим впервые и видим отклик у жителей. Особенно удобно, что прийти можно в выходной день. Несколько пациентов отметили, что ранее в нашей поликлинике никогда не были, но увидели объявление и теперь знакомы с Щелковской больницей», — рассказывает главврач больницы Николай Красиков.

Записаться на диспансеризацию жители могут по телефону 122, а также на «Госуслугах». Пройти осмотр также можно в порядке живой очереди в поликлинике.

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