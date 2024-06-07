Свыше 7 тысяч выпускников напишут ЕГЭ по информатике в Подмосковье

Фото: Министерство образования МО

ЕГЭ по информатике и иностранным языкам сдают выпускники Подмосковья 7 и 8 июня. В министерстве образования региона сообщили, что почти 15 тысяч человек выбрали для себя эти предметы.

7 июня в Подмосковье задействовали 200 пунктов проведения экзаменов, а 8 июня будут открыты 149 ППЭ.

Информатику сдают 7,7 тысячи школьников. За три часа и 55 минут им нужно справиться с 27 заданиями. Можно пользоваться текстовым редактором, редактором электронных таблиц и системой программирования, но доступ в интернет строго запрещен. Результаты станут известны не позднее 21 июня.

На устную часть ЕГЭ по иностранным языкам записались свыше 7,1 тысячи ребят. Самым популярным выбором является английский язык. Итоги можно будет узнать не позднее 26 июня.

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