Свыше 7 тысяч выездов совершили передвижные медкомплексы в Подмосковье с января

Жители удаленных населенных пунктов Подмосковья имеют возможность проходить первичную диспансеризацию рядом с домом. Это возможно благодаря работе мобильных медицинских комплексов.

Желающие могут также выполнить рентгенологические и флюорографические исследования непосредственно в своих поселениях.

«Мобильные медицинские комплексы позволяют жителям отдаленных территорий Московской области проходить обследования и получать консультации врачей рядом с домом, без необходимости посещения поликлиники. С начала года выездные бригады совершили более семи тысяч выездов, во время которых медицинскую помощь получили почти 175 тысяч человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

График прибытия передвижных лабораторий составляется на основе заявок от конкретных поселений. Ознакомиться с расписанием можно на официальных интернет-порталах региональных клиник или в их социальных сетях.

Для получения услуг предварительная запись не нужна. При себе необходимо иметь паспорт гражданина России и действующий полис обязательного медицинского страхования.