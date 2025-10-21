Свыше 7 тысяч учеников подмосковных школ написали РДР по математике

Более семи тысяч семиклассников из 269 школ Подмосковья приняли участие в региональной диагностической работе по математике углубленного уровня. Тестирование прошло 21 сентября.

Цикл РДР включает тестирование для учащихся пятых, седьмых и восьмых классов, напомнили в региональном Минобразования. Оно помогает оценить уровень знаний школьника по конкретному предмету. Так, в этом году диагностика по математике охватила темы чисел и вычислений, элементы комбинаторики, текстовые задачи и многое другое. Участники выполнили восемь заданий разного уровня сложности.

Максимально школьники могли получить 12 баллов, а для получения положительной отметки необходимо четыре. На выполнение заданий отводилось 45 минут. Результаты объявят после 27 октября.

«Выявленные по результатам РДР „пробелы“ в знаниях помогут учителям скорректировать свою работу и поддержать учащихся в успешном освоении учебной программы. Осенний цикл РДР по математике углубленного уровня завершится 28 октября работой для 10 классов», — отметили в министерстве.