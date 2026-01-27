Свыше 7 тысяч спецмашин вышли на уборку снега в Подмосковье

Сильный снегопад обрушился на Московскую область во вторник, 27 января. Для ликвидации последствий привлекли около 30 тысяч сотрудников

В некоторых округах высота снежного покрова может достичь 60 сантиметров.

«В работе задействованы как МБУ по содержанию территорий, так и управляющие организации, а также силы „Мосавтодора“. Также в округа направили порядка 800 единиц техники от отраслевых министерств и ведомств — Комлесхоза, МинЖКХ, МТДИ, Минстроя, Минсельхоза. Все службы работают в круглосуточном режиме», — пояснил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, власти оперативно реагируют на информацию от жителей.

В расчистке участвуют свыше семи тысяч специализированных машин, 30 тысяч специалистов городского хозяйства, а также более трех тысяч роторных снегоуборщиков.

В первую очередь специалисты убирают снег на лестницах и возле подъездов, на пути к остановкам и социальным учреждениям, а также на подходах к контейнерным площадкам.

Процесс работ контролируют в реальном времени через приложение «Яндекс Вектор».