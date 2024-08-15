Юные жители Химок написали свыше 7 тысяч писем для участников СВО

С начала года учащиеся школ в Химках отправили свыше семи тысяч писем участникам специальной военной операции. Волонтеры уже доставили послания получателям на передовую.

Вместе с письмами бойцам доставляют и гуманитарную помощь. Так, жители округа, муниципальные депутаты, активисты и волонтеры собрали более 300 тонн груза, который отправили на передовую, а также в Луганск и Донецк.

«Наша общая цель — укрепить боевой дух участников СВО. Письма, предметы первой необходимости, гуманитарная помощь помогают участникам специальной военной операции почувствовать частичку родного дома», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Всего в Химках действуют девять пунктов сбора гуманитарной помощи. Один из них находится по адресу: улица Кирова, дом № 19. Обратиться туда можно по будням с 9:00 до 18:00.

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