Свыше 7 тысяч охотничьих билетов оформили онлайн в Подмосковье в 2025 году

Жители Московской области все чаще оформляют официальные документы онлайн. В прошлом году на региональном портале госуслуг подали свыше семи тысяч заявлений на получение охотничьего билета.

Для отправки заявления следует зайти на портал в раздел «Документы», затем выбрать подраздел «Спецразрешения» и найти услугу по выдаче охотничьих билетов. В специальной форме потребуется указать необходимые данные и прикрепить свою фотографию.

Оформить документ могут совершеннолетние дееспособные пользователи. Главные условия — наличие постоянной или временной регистрации в Подмосковье и отсутствие судимости. Если человек получает билет впервые или его предыдущий документ аннулировал суд, то ему придется сдать тест на знание охотничьего минимума.

При помощи сервиса можно подать заявление и на аннулирование билета. Готовый документ нового образца не ограничен по сроку действия, имеет единую федеральную форму и действует на всей территории страны.

Решение по заявке отразится в личном кабинете пользователя. Если требуется бумажный вариант документа, это необходимо сразу отметить в заявлении и выбрать удобное для визита отделение МФЦ.