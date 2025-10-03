Свыше 7 тысяч деревьев высадят в рамках экоакции в Звенигородском лесничестве

В последние годы экология из нишевой темы превратилась в один из ключевых аспектов жизни людей, а также бизнеса и политики. Все чаще ведущие мировые компания вместо корпоративов и подарков предпочитают инициировать акции по сохранению природы.

В пятницу «Мособллес» проводит экотимбилдинг «Посадка леса» для рейтингового агентства «Эсперт РА».

В рамках акции в Звенигородском лесничестве высадят почти семь тысяч саженцев сосны на площади два гектара.

Учреждение приглашает к сотрудничеству организации и крупные коллективы и напоминает, что высаживание растений на свежем воздухе не только укрепляет связи внутри команды, но и дает возможность каждому внести свой вклад в улучшение экологической обстановки в регионе.

За дополнительными сведениями можно обратиться по номерам 8-916-806-95-13 и 8-919-990-24-59, на электронную почту clh.ohranalesa@mail.ru.

Информация также доступна на сайте.