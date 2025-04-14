Свыше 7 млрд рублей составил доход округов Подмосковья от земельных сделок с января

Администрации городских и муниципальных округов Московской области подвели итоги работы с землей и недвижимостью за первые три месяца года. Суммарные поступления в местные бюджеты от арендных платежей и продажи имущества превысили 7,2 миллиарда рублей, что на 300 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Максимальные доходы от действий с недвижимостью принесли Балашиха, Химки и Одинцово.

«Благодаря эффективной работе земельно-имущественного блока объемы средств, поступающих в бюджеты городских округов Подмосковья от аренды и продажи муниципального имущества, увеличиваются год от года», — отметил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.

Несмотря на меньшие абсолютные суммы, некоторые округа продемонстрировали высокую эффективность в освоении земельно-имущественного потенциала. Среди них Черноголовка, Павлово-Посадский и Зарайск.

Рост доходов свидетельствует о повышении инвестиционной привлекательности Подмосковья и грамотном управлении активами. Власти региона рассчитывают, что положительная динамика сохранится в течение всего 2025 года.