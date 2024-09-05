Свыше 7 миллионов квадратных метров жилья ввели в Подмосковье с января

Около 7,2 миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года. Из них 1,2 миллиона пришлось на многоквартирные дома и шесть миллионов — на частные. Это 10% от всего введенного в России жилья.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, больше всего квадратных метров ввели в Ленинском округе, это 312 тысяч. Еще 147 тысяч пришлось на Балашиху и 127 тысяч — на Щелково. В топ также вошли Раменский, Истра и Одинцово.

Жилые дома строят в Подмосковье в рамках комплексного развития территорий. При разработке проектов особое внимание уделяют социальным объектам.

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