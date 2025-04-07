Свыше 7 машин вывели на уборку снега в Котельниках

Сегодня с раннего утра в Котельниках работают дорожные службы. Для устранения последствий снегопада задействовали пять тракторов, две комбинированные дорожные машины, мини-погрузчики и самосвал.

Особое внимание специалисты коммунальных служб уделяют очистке от снега дорог, тротуаров, подходов к социальным объектам, подъездов к контейнерным площадкам, входных групп многоквартирных домов. Во вторую очередь работники приведут в порядок проезды во дворах, общественные территории, игровые и спортивные площадки.

Отметим, что оставить заявку на уборку территории или отзыв о качестве выполненных работ можно в комментариях в социальных сетях главы Котельников Михаила Соболева или позвонить в управление благоустройства администрации по номеру: 8 (498) 742-20-56. Для уборки дворовой территории необходимо обратиться напрямую в свою управляющую компанию.