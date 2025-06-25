Свыше 7 гектаров леса очистят от аварийных деревьев в Шатуре

На территории Шатурского участкового лесничества запланированы выборочные санитарные рубки. Работы проведут на двух участках общей площадью 7,4 гектара после соответствующих обследований.

Озеро Святое возле деревни Митинская известно своими живописными видами и является популярным местом отдыха среди жителей и гостей Шатуры.

В рамках мероприятий специалисты ликвидируют деревья, утратившие жизнеспособность из-за неблагоприятных природных факторов.

«В связи с проведением санитарных рубок и во избежание несчастных случаев просим жителей муниципального округа Шатура отнестись к ограничениям с пониманием. Рекомендуем гражданам в целях своей безопасности не посещать этот лесной участок. Данные меры носят временный характер», — отметила ведущий инженер по лесопользованию Шатурского филиала «Мособллеса» Полина Салманова.

На путях к месту проведения работ установили предупреждающие знаки о запрете прохода и проезда.