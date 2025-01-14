Свыше 69 тысяч детей проверили на генетические заболевания в Подмосковье за год

Свыше 69 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье в 2024 году. Их проверили на 36 генетических заболеваний, отклонения выявили у 96 из них.
Неонатальный скрининг проводят новорожденным для выявления детей из группы риска. Благодаря этому специалисты могут вовремя выявить патологию и назначить лечение, рассказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
«Всего в прошлом году расширенный неонатальный скрининг прошли более 69 тысяч детей, из них у 96 были выявлены генетические заболевания на ранней стадии», — сказал он.
Исследование проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонений с родителями связываются для разъяснения дальнейших действий.
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