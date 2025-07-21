Свыше 680 специалистов задействовали в устранении луж на дорогах Подмосковья

Как рассказали в областном Минтрансе, работы по устранению последствий непогоды планируют завершить в кратчайшие сроки.

«Мы продолжаем инспектировать дорожную сеть Подмосковья, выявляя подтопления, после чего сразу приступаем к их устранению. В настоящее время зафиксировано 24 подтопления на муниципальных дорогах и 11 на региональных дорогах, в том числе в Красногорске, Химках, Истре и Наро-Фоминском округе», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Специалисты «Мосавтодора» уже устранили три подготовления. Работы провели на Шереметьевском шоссе в Химках, а также продолжают на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, на Заречной улице в Лобне, на улице Гагарина в Раменском, на Пенягинском и Мякининском шоссе в Красногорске и на проспекте Жуковского в микрорайоне Кучино в Балашихе и в других местах.

Дожди продолжатся в Подмосковье в течение недели. Жителей призвали быть осторожными и не выходить на улицу без веской причины. В чрезвычайных ситуациях следует обращаться по номеру 112.