Свыше 67 миллионов срезанных цветов собрали в Подмосковье в 2025 году

Международный женский день — один из поводов выразить женщине свои чувства, и традиционным инструментом для этого уже много десятилетий служит букет. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья напомнили, что выбор подарка требует продуманного подхода.

Флористика — это тонкая наука, где важно учитывать характер, возраст и предпочтения получательницы. Для возлюбленных уместны классические или пионовидные розы. Оригинальным решением могут стать ранункулюсы или свежие гиацинты. Для мам и бабушек лучше выбирать лилии, подчеркивающие чистоту помыслов, или хризантемы, олицетворяющие мудрость и заботу.

В рабочем коллективе правила этикета диктуют в качестве подарка преподносить нейтральные, но яркие букеты из тюльпанов или гербер, которые создают праздничное настроение без личного подтекста.

По данным ведомства, подмосковные аграрии полностью готовы к наплыву покупателей: в регионе работают 11 цветоводческих хозяйств площадью 50 гектаров, а валовый сбор срезанных цветов по итогам минувшего года превысил 67,3 миллиона штук.

Важный аспект — доступность. Средняя стоимость одного тюльпана в букете из пяти цветков достигает 84,44 рубля, из семи — 99,86 рубля, а из пятнадцати — 96,63 рубля.

Подарить на 8 Марта можно не только цветы, но и впечатления. Для тех, кто хочет подарить приключение, Московская область предлагает множество вариантов: от фермы «Российские альпаки» и деревни хасок «Рузская Аляска» до питомника «Дом енота».

Сладкоежкам предлагают посетить экскурсии на фабрику «Чистая линия» в Долгопрудном, шоколадную фабрику «Победа» в Егорьевске или в музей истории молока и глазированного сырка «Ростагроэкспорт» в Пушкино.

Полный список агротуров доступен на портале «Мой АПК».