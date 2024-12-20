Свыше 660 километров региональных дорог отремонтировали в Подмосковье с января

Заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил, что за шесть лет реализации проекта «Безопасные качественные дороги» достигнут значительный прогресс.

Он указал, что с начала проекта в 2019 году доля региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, возросла с 65% до 74%. Также значительно снизилось число ДТП со смертельным исходом на дорогах — с 884 случаев в 2019 году до 663 в 2023 году.

В рамках ремонтного сезона специалисты «Мосавтодора» обновили 231 участок региональных дорог общей протяженностью более 665 километров, из которых свыше 170 километров выбраны по просьбам местных жителей.

В этом году завершили капитальный ремонт четырех мостов в Воскресенске, Чехове, Дмитровском и Раменском округах. Также были построены временные мосты в Подольске и Истре для улучшения транспортной доступности во время капитального ремонта основных объектов.