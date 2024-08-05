Свыше 660 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

Свыше 600 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю. Они получили квартиры и выкупную стоимость недвижимости.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, всего за неделю новоселье отметили 667 жителей 264 аварийных помещений из Бронниц, Ступина, Шатуры, Серпухова, Щелкова, Электрогорска и других округов. Всего за этот срок расселили более 11,1 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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