Свыше 6,6 тысячи педагогов оформили выплаты на аренду жилья в Подмосковье

Фото: В Химках по президентской программе модернизировали одну из старейших в городе школ / Медиасток.рф

В Подмосковье действует система поддержки педагогогов. Одной из наиболее востребованных мер стала ежемесячная компенсация затрат на съемное жилье. Как сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, на сегодняшний день компенсацию получают более 6,6 тысячи педагогов.

Выплаты действуют с 1 февраля 2024 года. Право на них имеют учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии и химии.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что это значимая поддержка, которая помогает привлекать в регион талантливых специалистов, особенно молодых, и закреплять их в школах.

Размер выплаты зависит от городского округа и составляет от 20 до 30 тысяч рублей ежемесячно. Для супружеских пар, где оба работают в системе образования, сумма увеличена до 30–45 тысяч рублей. Заявки на повышенную компенсацию подали 26 семейных пар.

Как отметил Брынцалов, учительская семья — особая ценность, и поддержка должна быть весомее. Для педагогов также доступна программа «Социальная ипотека», позволяющая приобрести собственное жилье. Кроме того, в регионе действуют другие меры: единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей для молодых специалистов, доплаты начинающим учителям и программа «Земский учитель» с выплатой один миллион рублей.

Выплату могут оформить педагоги с нагрузкой не менее 27 часов в неделю. У претендента и его семьи не должно быть в собственности жилья на территории Московской области или служебного помещения. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.