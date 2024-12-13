Свыше 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье зарегистрировали 66 тысяч детей. На поддержку молодых семей направили более семи миллиардов рублей.

Родители могут зарегистрировать детей и получить первые документы сразу в роддоме или перинатальном центре. Им также выдают выплату 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье», напомнили в Минсоцразвития.

По словам вице-губернатора области Людмилы Болатаевой, в декабре в медучреждениях проводят традиционную акцию — при выдаче новорожденных, их одевают в новогодние костюмы.

«Детей, рожденных в декабре, приносят маме после родов и выписывают в специальном новогоднем конверте и колпачке — „декабрята“», — сказала она.

Всего с начала года семьям выплатили свыше семи миллиардов рублей при рождении детей. Кроме того, в регионе ввели новую выплату в размере 300 тысяч рублей при третьем пополнении. Получить ее могут родители до 35 лет.

Узнать больше о мерах поддержки семей можно в тематическом разделе госуслуг.