Свыше 66 тысяч фонарей подключили к умной системе мониторинга в Подмосковье

С начала года свыше 66 тысяч уличных фонарей подключили к инновационной системе мониторинга наружного освещения в Подмосковье. Она контролирует работу 2,5 тысячи распределительных шкафов и трех тысяч километров линий.

К системе подключили 66 тысяч фонарей и 1,4 тысячи линий освещения, рассказали в региональном Мингосуправления. При помощи современного программного обеспечения она контролирует состояние всех светильников и линий в режиме реального времени.

«Помимо мониторинга, система распределяет обращения жителей по эксплуатирующим организациям и отправляет уведомления о неисправностях в чат-бот. Уже направлено 4,7 тысячи сигналов. Такая автоматизация позволяет значительно быстрее приступить к устранению проблемы. В результате время реагирования на обращения жителей в данной сфере сократилось на 35%», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

В 24 округах Подмосковья внедрили автоматизированную систему управления наружным освещением. Она удаленно контролирует работу уличных фонарей, экономит электроэнергию и следит за состоянием сети. С прошлого года данные передаются в «умную» систему мониторинга, где все данные отображаются на дашборде. С начала 2025 года специалисты уже проконтролировали более семи тысяч неполадок в освещении на 360 объектах, а также обработали более двух тысяч обращений жителей.

«Проект успешно функционирует с 2024 года и уже доказал свою эффективность. В числе ближайших планов — удвоить количество контролируемых в онлайн-режиме объектов, обеспечить полный охват уличного освещения Подмосковья, подключенного к автоматизированным системам, а также внедрить сервис контроля сроков устранения жалоб и рейтингования эксплуатирующих организаций», — добавила Надежда Куртяник.

Подробнее о системе можно узнать на портале «Цифровой регион» по ссылке.