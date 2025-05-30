Свыше 650 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства

В Московской области продолжается масштабное онлайн-голосование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Свои голоса за объекты, требующие первоочередного обновления, отдали уже свыше 650 тысяч жителей региона.

Наибольшую активность проявляют участники опроса из Пушкино, Воскресенска, Люберец, Щелкова, Подольска, Зарайска, Химок и Реутова.

«В этом году жители могут выбрать из 289 территорий в 54 округах. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В Подольске лидером голосования стал Славянский бульвар, набравший свыше 25,6 тысячи голосов. Всего на 100 голосов отстает Красковский карьер в Люберцах, а замыкает тройку лидеров парк «Дубки» в Химках.

Высказать свое мнение может любой житель Московской области старше 14 лет. Для этого до 12 июня необходимо выбрать понравившийся проект на портале госуслуг.

Напомним, опрос проводят в регионе пятый год подряд.