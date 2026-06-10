Свыше 650 многодетных семей Подмосковья подтвердили право на единое пособие

В Московской области более 650 многодетных семей сохранили право на получение единого пособия благодаря новым правилам его назначения. После вступления изменений в силу региональное отделение Социального фонда пересмотрело все решения об отказе в выплате, вынесенные с начала 2026 года в случаях, когда доход семьи незначительно превышал установленный порог.

По итогам проверки право на поддержку подтвердили для 656 семей Подмосковья, в которых воспитывают 1799 детей. При этом родителям не потребовалось повторно обращаться за назначением выплаты или предоставлять дополнительные документы. Информация о принятом решении автоматически поступила заявителям через личные кабинеты на портале госуслуг.

Новые нормы действуют с 22 мая 2026 года. Согласно изменениям, многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей, могут продлить получение единого пособия еще на один год даже при увеличении дохода, если его рост не превысил 10% за период получения выплаты.

В таком случае пособие назначают в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка. В Московской области в 2026 году этот показатель составляет 19 677 рублей, поэтому размер выплаты достигает 9838 рублей на каждого ребенка.

Одним из обязательных условий остается своевременная подача заявления. Сделать это необходимо в последний месяц действия ранее назначенного пособия либо в течение трех месяцев после завершения периода выплаты. При рассмотрении обращения специалисты также оценивают уровень доходов и имущественное положение семьи.

Жители Подмосковья могут оформить единое пособие через личный кабинет на портале госуслуг, обратиться в клиентскую службу Социального фонда или воспользоваться услугами многофункциональных центров. Для жителей Москвы оформление выплаты осуществляют через органы социальной защиты населения с подачей заявления на городском портале.

Получить дополнительную консультацию по вопросам назначения пособий можно через единый контакт-центр взаимодействия с гражданами, а также на официальных страницах Социального фонда в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Макс».