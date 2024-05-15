Свыше 650 дольщиков ЖК «Малая Истра» получили ключи от квартир | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 12:04 Свыше 650 дольщиков ЖК «Малая Истра» получили ключи от квартир Министерство жилищной политики Московской области

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Выдача ключей дольщикам жилого комплекса «Малая Истра» завершается в Подмосковье. В новостройки переедут 729 семей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, 675 семей уже получили ключи от квартир.

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Строительство ЖК началось в 2014 году. Дольщики первого этапа работ должны были переехать в середине 2018 года, однако компания не справилась с обязательствами и обанкротилась. В апреле 2021 года достроить восемь домов обязался Фонд развития территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время — улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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