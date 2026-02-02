Свыше 6,5 тысячи педагогов оформили компенсацию аренды жилья в Подмосковье

В Подмосковье активно работает программа поддержки, которая помогает учителям оплачивать съемное жилье. Эта мера давно завоевала популярность среди педагогов региона.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов ранее отметил, что выплаты на аренду — это часть целого комплекса помощи преподавателям, куда также входят программы «Земский учитель», льготная ипотека и другие проекты.

«Компенсация аренды жилья действует в Подмосковье с февраля 2024 года для учителей самых востребованных специальностей: математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии, а также начальных классов. Это реальная помощь, которая позволяет снять финансовую нагрузку, особенно для молодых специалистов, переезжающих в наш регион», — пояснил Игорь Брынцалов.

Сейчас выплаты в Подмосковье получают 6,6 тысячи педагогов. Около 1,7 миллиарда рублей предусмотрели на эти цели только в 2026 году.

«Мера очень востребована, потому что она решает одну из важных проблем — доступность и комфорт жилья, особенно в округах с высокими арендными ставками. Зачастую вопрос жилья становился решающим для талантливого педагога при выборе места работы», — добавил председатель Московской областной думы.

Размер выплаты составляет от 20 до 30 тысяч рублей в месяц — точная сумма зависит от того, в каком округе работает педагог. Если оба супруга в семье учителя и подходят под условия программы, то поддержка увеличивается: они могут получать совместно до 45 тысяч рублей в месяц.

Чтобы претендовать на выплату, педагог должен работать в муниципальной или государственной школе с нагрузкой не менее 27 часов в неделю, а учителя начальных классов — не менее 25 часов. Важное условие: ни у самого педагога, ни у членов его семьи не должно быть в собственности жилья в Московской области, а также служебной квартиры.

Подать заявление на компенсацию можно через региональный портал государственных услуг.