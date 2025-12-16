Свыше 6,5 тысячи фасадов жилых домов отремонтировали в Подмосковье за год

В течение года жители Подмосковья активно обращались в Единую диспетчерскую службу, чтобы сообщить о необходимости ремонта фасадов многоквартирных домов. За это время коммунальные службы выполнили свыше 6,5 тысячи задач.

Фасад — это не просто «лицо» дома. Он защищает здание от непогоды и придает ему опрятный вид. Поэтому своевременный ремонт является необходимым для сохранения конструкции в хорошем состоянии.

Мастера в этом году устраняли различные мелкие, но заметные повреждения: заполняли трещины и сколы, укрепляли отслоившуюся штукатурку. Также они меняли пришедшие в негодность элементы, такие как оконные откосы, металлические отливы и части водосточных труб.

Наибольший объем работ выполнили в Люберцах, Балашихе, Королеве, Красногорске и Химках.

По всем вопросам, связанным с содержанием многоквартирных домов, можно обращаться в Единую диспетчерскую службу Московской области или напрямую в территориальные отделы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.