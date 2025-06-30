Свыше 65 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье

Отборочный этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» завершился в Подмосковье. Его посетили более 65 тысяч человек, рассказали в региональном Минкультуры.

Концерты прошли в 31 парке. Конкурсные номера представили коллективы и исполнители из 47 округов, а в рамках федерального дня выступили участники из 19 регионов. Всего на сцену вышли более 3,5 тысячи танцоров.

В минувшие выходные концерты прошли в Можайске, Наро-Фоминске, Волоколамске и Одинцове. Их посетили 5,5 тысячи гостей.

Финалистами стали ДШИ № 1 им. С. В. Герасимова, София Киракосян, Кристина Борздова, ансамбль «Экспромт», команда «fS.kiDs», Алиса Полова, Елизавета Маслова и объединение «Граффити».

В программе также участвовали артисты из шоу «Танцы». В состав жюри вошли Егор Дружинин, Владимир Варнава и Екатерина Решетникова.

Фестиваль завершится гала-концертом в сентябре. На нем выступят 65 финалистов.

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