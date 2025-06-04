Свыше 65 новых объектов образования построят в Подмосковье в 2025 году

Капитальный ремонт школ и детских садов обсудили в Мособлдуме. Депутаты посетили одно из учреждений, которое обновят в этом году — гимназию имени Подольских курсантов. Всего в этом году после обновления откроются 112 организаций.

Сейчас в корпусе гимназии ведут отделочные и фасадные работы. Здание украсило панно с изображением памятника героям Великой Отечественной войны. По словам директора Натальи Квашенниковой, постройка является исторической, в ней размещался музеи Подольских курсантов и этнографии.

Все строящиеся и ремонтирующиеся школы контролируют на каждом этапе работ. Особое внимание этому уделяют летом, в преддверии нового учебного года.

«Депутатский контроль необходим — он уже доказал свою эффективность. На встречах с жителями, которые мы регулярно проводим, всегда много вопросов. Мы постоянно взаимодействуем с министерствами и всегда можем найти пути совместного решения возникающих проблем», — сказал председатель Комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ Олег Гаджиев.

Всего за шесть лет в порядок привели более 550 объектов образования Подмосковья. В этом году в программу вошли еще 67. Это 30 школ на 25 тысяч мест, а также 37 детских садов на 7,6 тысячи воспитанников.

Как отметил заместитель министра образования области Андрей Лазарев, по некоторым объектам было принято решение о строительстве взамен капитального ремонта.

«По итогам первого круга обсуждений с губернатором и коллегами из Минстроя принято решение по девяти объектам. Одна из таких школ расположена в Подольске на улице Высотной — вместо ремонта построим новую школу на 825 мест», — рассказал замминистра.

Кроме того, в этом году в Подмосковье капитально отремонтируют 112 учебных заведений. Это 58 школ, 40 детских садов, девять колледжей и пять объектов допобразования.