Свыше 65 километров тротуаров построят в Подмосковье до конца года

Фото: Минтранс Подмосковья

Строительство 30 новых тротуаров вдоль региональных дорог продолжается в Московской области. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Пять тротуаров уже завершили в Дзержинском, Красногорске, Одинцове, Раменском и Талдомском городских округах.

В настоящее время ведется строительство 28 километров тротуаров в 16 муниципалитетах Московской области. В ходе реализации проекта специалисты проводят обустройство песчаного и щебеночного оснований, а также укладку бордюрного камня и асфальтобетонного покрытия.

Всего до конца текущего года будет построено свыше 65 километров новых тротуаров. Завершение работ позволит обеспечить высокую безопасность передвижения для жителей и гостей Подмосковья.

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