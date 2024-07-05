Свыше 65 километров тротуаров обустроят в Подмосковье до конца года

По словам заместителя председателя правительства и министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, дорожные службы выполнили строительство 12 тротуаров общей протяженностью 7,5 километра в нескольких районах региона.

«Тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой для комфорта маломобильных граждан», — подчеркнул Гержик.

Новые тротуары построены для обеспечения безопасного передвижения пешеходов в различных районах, включая Можайское шоссе в деревне Малые Вяземы Одинцовского округа, участок от остановки «Ревякино» до остановки «Волдынское» в Дмитровском округе, поселок Северный в Истре, участок Волоколамского шоссе рядом с остановкой «ДРСУ-4» в Красногорске и в деревне Плесенское Наро-Фоминского округа.

По словам Гержика, специалисты продолжают работы по строительству более 30 километров новых тротуаров в 16 районах. Кроме того, до конца года планируется завершить строительство свыше 65 километров тротуаров. Реализация проекта позволит повысить безопасность жителей и гостей Московской области.

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