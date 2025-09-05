Свыше 640 кубов отходов отправили в Истре на переработку

В рамках проекта «Мегабак» жители муниципального округа Истра сдают мусор на переработку. Чаще всего отправляют железо, шины, технику и макулатуру.

Отметим, на «Мегабак» жители могут сдавать не только вышеуказанные фракции, но и ненужную одежду, текстиль, обувь, детские игрушки и даже книги.

За период с 1 по 31 августа с территории площадки в муниципальном округе Истра на переработку вывезли: 100 кубов техники, 110 кубов пластика, 130 кубов железа, восемь кубов электроплат, 100 кубов макулатуры, 150 кубов старых покрышек, и 53 куба мелких отходов.

Проект «Мегабак» дарит новую жизнь старым вещам: вместо списания, переданные предметы отправляют на переработку, а одежду и обувь — нуждающимся. В Истре площадка работает по адресу: улица Ленина, дом № 1.Часы приема: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, в субботу — с 09:00 до 16:00. Воскресенье — выходной.