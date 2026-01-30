Свыше 64 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье в 2025 году

Упрощенный порядок оформления недвижимости продолжает действовать в Подмосковье. До 1 марта 2031 года жители региона смогут легко зарегистрировать права на земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки.

В начале прошлого года президент России подписал закон, который продлевает упрощенный порядок оформления прав на общее имущество в местах, где жители занимаются садоводством и огородничеством, что избавит от множества проблем владельцев.

На территории Московской области в 2025 году в рамках дачной амнистии жители оформили права на 64 661 объект недвижимости. Подавляющее большинство из них — индивидуальные жилые дома. Также владельцы узаконили 1036 земельных участков.

Лидерами по активности стали несколько округов. Наибольшее количество объектов зарегистрировали в Раменском (около семи тысяч объектов), а также в Истре и Дмитрове — по шесть тысяч.